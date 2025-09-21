Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя призывы признать государственность Палестины, заявил на еженедельном заседании своего кабинета, что подобный шаг «опасен для существования» Израиля, и пообещал бороться против него, пишет онлайн-издание The Times of Israel в воскресенье, 21 сентября.

«В ООН (на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН) я представлю правду, — цитируют журналисты Нетаньяху. — Это правда Израиля, но это и объективная правда в нашей справедливой борьбе против сил зла, и наше видение настоящего мира — мира посредством силы».

«Нам также придется бороться в ООН и на других площадках против направленной на нас лживой пропаганды и призывов основать палестинское государство — что подвергло бы опасности наше (Израиля. — Ред.) существование и стало бы абсурдной наградой за террор», — продолжил израильский премьер. Подразумевается, что, по мнению Биньямина Нетаньяху, государства, которые признают палестинскую государственность, поощряют тем самым террористическую организацию ХАМАС, совершившую нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

21 сентября Канада, Австралия и Великобритания объявили, что признают «независимое, суверенное государство Палестину». Таким образом, Канада и Соединенное Королевство тали первыми странами «Группы семи» (G7), которые пошли на этот шаг.

Еще несколько западных стран, в том числе Франция, Бельгия, Португалия, ранее также сообщили, что намерены признать палестинское государство во время ежегодной сессии Генассамблеи ООН. (DW)