Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил в воскресенье утром проходить медицинское обследование в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», результаты анализов нормальные, ожидается выписка в течение дня. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре «Шиба» в «Тель ха-Шомер». Результаты нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня», — говорится в заявлении.

В субботу канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр «Шиба», находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование. Сам премьер сообщил, что днем ранее провел много времени на солнце и пил мало воды. Вечером 15 июля ведомство премьера сообщило, что он останется в «Тель ха-Шомер» под наблюдением по рекомендации врачей, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля. (ТАСС)

