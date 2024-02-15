Министр обороны США Ллойд Остин, который три дня назад был госпитализирован и временно передал обязанности своему заместителю, во вторник вечером был выписан из госпиталя и вернулся к работе. Об этом сообщил Пентагон.

Вскоре после публикации сообщения Остин выступил на конференции союзников Украины в так называемом Рамштайнском формате. Она проходит 14 февраля в режиме онлайн. Изначально планировалась очная встреча в Брюсселе. Украину на встрече представляет в том числе Александр Сырский – впервые после назначения главнокомандующим ВСУ.

В своём выступлении, которое транслировали агентства, министр обороны США заявил о приверженности Вашингтона поддержке Украины «в краткосрочной и долгосрочной перспективе». Он при этом не упомянул о законопроекте о выделении на помощь Украине, включая военную, 61 миллиарда долларов. Документ был одобрен Сенатом, однако его судьба в Палате представителей не ясна. Президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и ряд европейских лидеров призвали Конгресс скорее одобрить документ, чтобы поставки Киеву вооружения и техники из США могли возобновиться.

Остин, у которого недавно был диагностирован рак простаты, был экстренно госпитализирован в воскресенье в связи «с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырём». В сообщении говорится, что после выписки Остин вернулся к исполнению своих обязанностей, однако некоторое время он будет работать из дома. Пентагон также цитирует сообщение врачей, в котором говорится, что проблемы, приведшие к госпитализации, прямо не связаны с основным диагнозом, и назвали «блестящими» перспективы выздоровления Остина от рака. (svoboda.org)