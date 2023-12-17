Министр обороны США Ллойд Остин объявит на следующей неделе во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian («Страж благополучия») по борьбе с угрозами со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил портал The War Zone со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

Шеф Пентагона в начале следующей недели отправится на Ближний Восток вместе с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльзом Брауном. Министр объявит о начале операции Prosperity Guardian. Она, по словам источника портала, будет направлена «на обеспечение международной безопасности на море и наращивание потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах». Собеседник The War Zone не сообщил, сколько стран будет участвовать в операции, а также ее конкретные цели, помимо патрулирования Красного моря. (ТАСС)

