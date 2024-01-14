Пакистан назвал безосновательными сообщения, в том числе в соцсетях, об участии ВМС страны в операции международной коалиции во главе с США против хуситов в связи с размещением кораблей в Аравийском море.

«Корабли направлены туда для «защиты международного судоходства, которое затрагивает и Пакистан», и такой шаг «[не имеет] ничего общего с конфликтом между [палестинским движением] ХАМАС и Израилем», — приводит слова представителя пакистанских ВМС газета The Express Tribune.

«Мы полностью поддерживаем дело палестинцев в соответствии с политикой правительства и <…> не являемся участниками какого-либо конфликта между хуситами и Израилем», — сказал он.

«Миссия ВМС Пакистана заключается в обеспечении безопасности наших торговых судов и морских коммуникаций, проходящих через наши территориальные воды, в соответствии с международными обязательствами», — добавил представитель.

По данным информированных источников издания, Исламабад отклонил предложение Вашингтона присоединиться к оперативной группе 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) под руководством США.

«Пакистан не принимает участия в операции Prosperity Guardian, а также не намеревается присоединяться к какой-либо коалиции, выступающей против палестинцев», — уточнили они.

Напомним, что в ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам «Ансар Аллах» в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Американский президент Джо Байден заявил, что эта операция последовала в ответ на «беспрецедентные атаки хуситов» в Красном море и носит оборонительный характер. Ее целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции мятежников.

13 января атаке подверглась военно-морская база в окрестностях порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря. Авианосец USS Carney нанес удар ракетами Tomahawk по аэродрому к северу от йеменской столицы.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.