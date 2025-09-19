Израиль готовится к принятию жестких мер в отношении Франции в связи с намерением Парижа признать государственность Палестины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух европейских чиновников и эксперта, осведомленного о позиции израильского правительства, Израиль «готовит несколько вариантов действий». Они могут включать ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где функционирует Палестинская национальная администрация. В пакете возможных мер закрытие французского консульства в Иерусалиме и шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий в Израиле, таких как Святилище Элеоны, место паломничества христиан.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио проинформировала, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, «в повестке дня [израильского] премьер-министра» Биньямина Нетаньяху.

По словам европейского дипломата, Израиль «не остановится ни перед чем в плане ответных действий». Что бы ни случилось, отношения между Францией и Израилем «значительно ухудшатся», заявил он. «[Макрон] был движущей силой в данном вопросе, … и диалог с Нетаньяху уже осложнился», — добавил дипломат.