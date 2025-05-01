Великобритания обсуждает с Францией планы объявить о признании Палестины уже в начале лета 2025 года. Как сообщает британская газета The Guardian, этот шаг может быть приурочен к организуемой под эгидой ООН 2-4 июня международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов».

Выступая в среду в профильном комитете британского парламента, глава британского МИД Дэвид Лэмми впервые подтвердил, что Лондон и Париж обсуждают вопрос признания Палестины с привязкой к предстоящей конференции, соучредителем которой выступает Саудовская Аравия. При этом ранее он подчеркивал, что необходимым условием для признания палестинской государственности будет полное отстранение представителей радикального движения ХАМАС от власти в секторе Газа и выезд лидеров движения из автономии.

Как отмечается в статье, признание Палестины двумя постоянными членами Совбеза ООН может придать новый импульс усилиям в сфере палестино-израильского урегулирования, однако на пути к этому стоит множество дипломатических препятствий. Одним из основных будет сопротивление со стороны Израиля, руководство которого считает, что признание Палестины усилит позиции ХАМАС и Ирана. Кроме того, как подчеркнул в своем выступлении Лэмми, Лондон не хочет, чтобы признание Палестины Великобританией и Францией было чисто символическим жестом. По его словам, такой шаг необходимо делать в момент, когда он сможет дать максимальный эффект, меняя к лучшему ситуацию в регионе.