Великобритания вместе с союзниками может рассмотреть возможность признания палестинского государства, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

«На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как палестинское государство будет выглядеть, что будет в себя включать, как оно будет работать… Пока это происходит, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН», – приводит слова Кэмерона Financial Times.

Такую позицию глава МИД озвучил на встрече с послами арабских государств.