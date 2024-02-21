Парламент Израиля абсолютным большинством голосов утвердил проект резолюции о неприятии одностороннего признания Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данной резолюции правительства, Тель-Авив будет противостоять попытке в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. Отмечается, что за принятие проекта выступило 99 депутатов из 120.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не помнит много голосований, при которых решения бы принимались таким большинством голосов.