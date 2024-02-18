Правительство Израиля единогласно утвердило в ходе еженедельного заседания выдвинутую премьер-министром Биньямином Нетаньяху резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

«Правительство единогласно одобрило декларативное решение о несогласии Израиля с международным диктатом», — говорится в сообщении.

В резолюции отмечается, что «Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами». «Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем», — распространила канцелярия премьера текст утвержденного кабмином решения. «Урегулирование, насколько оно достижимо, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами — прим. ТАСС) без предварительных условий», — подчеркивается в решении израильского правительства.

Нетаньяху, представляя проект документа министрам, отметил, что делает это «в свете ведущихся в последнее время в международном сообществе разговоров, касающихся попытки в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство». Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.