Правительство Израиля утвердило государственный бюджет страны на 2024 год. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Правительство сегодня (15 января) утвердило государственный бюджет на 2024 год», — говорится в сообщении.

«Прежде всего мы позаботились об увеличении расходов на безопасность, что просто необходимо для победы и для нашего (Израиля) будущего», — заявил Нетаньяху на заседании кабмина, в ходе которого состоялось голосование по бюджету. «Мы находимся в разгаре войны с терроризмом на всех фронтах. Мы не остановимся, пока не добьемся победы», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

Газета The Times of Israel отмечает, что после 100 дней войны против ХАМАС в секторе Газа кабмин увеличил расходы бюджета на текущий год на $15 млрд. В эту сумму включили затраты на оборону, а также компенсации пострадавшим от войны, дополнительные ассигнования на здравоохранение, полицию, соцобеспечение и образование, указывает издание.(ТАСС)