Президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке. Об этом заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Президент решительно поддерживает двухгосударственное решение, он делал это на протяжении своей карьеры», — привел слова данного сотрудника телеканал CNN.

«Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», — отметил представитель СНБ.