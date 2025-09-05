Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины, предупредив, что в таком случае президент Франции Эммануэль Макрон не сможет ездить в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В телефонном разговоре Саар призвал французского коллегу пересмотреть инициативу Франции по признанию Палестинского государства, заявив, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и вредит национальным интересам и безопасности Израиля.

«Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего», — подчеркнул Саар во время разговора.

Также глава МИД Израиля отметил, что любой визит президента Франции Эммануэля Макрона в Израиль «не имеет места», пока Франция «будет настаивать на своих инициативах и усилиях, которые вредят интересам Израиля».

Франция 29 июля инициировала создание коалиции в поддержку официального признания Палестинского государства. К ней сразу присоединились 15 стран.

Незадолго до этого французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.