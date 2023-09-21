Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване. Премьер-министр Армении отметил, что это «какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей республики и высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

«Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет», — отметил Пашинян.

Он пообещал «действовать жестко», но в рамках закона. Пашинян обратил внимание, что проводятся аресты, виновных привлекают к ответственности.