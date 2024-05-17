Испания вместе с рядом европейских стран отложила признание Палестины государством.

Как передает #, об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью телеканалу La Sexta.

По его словам, это произойдет не 21 мая, как планировалось ранее, а чуть позже.

Среди стран, поддерживающих данное решение, премьер назвал Ирландию, Мальту и Словению.

Санчес объяснил задержку тем, что Мадрид координирует свои действия с другими странами, чтобы «иметь возможность сделать заявление и совместное признание».

Ранее El Pais со ссылкой на правительственные источники сообщал, что власти Испании и ряда других европейских стран рассматривают возможность официально признать Палестину как государство 21 мая.