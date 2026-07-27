Одним из самых трогательных моментов заключительного вечера DREAM Fest стало исполнение Стасом Пьехой песни «Мама» — новой версии известной композиции азербайджанского композитора Севиль Алиевой, сообщает #.

Эта мелодия хорошо знакома нескольким поколениям слушателей: в оригинале она называется Ana, ее исполнял великий Муслим Магомаев, песня была написана на стихи Фикрета Годжи и посвящена Зарифе Алиевой.

Вдохновившись оригинальным текстом поэта Фикрета Годжи, Стас Пьеха дал новую

интерпретацию знаменитому хиту Севиль Алиевой, наполненного чувством глубокой благодарности и любви к матери.

Работа над композицией стала для артиста по-настоящему личной историей.

По предложению Севиль Алиевой Стас Пьеха не просто перевел текст на русский язык, а создал собственную авторскую версию, сохранив главный смысл оригинала — безусловную любовь и благодарность матери.

В интервью # Стас Пьеха подчеркнул, что это скорее не перевод, а новое прочтение произведения, рожденное из уважения к первоисточнику:

«Да, сегодня я обязательно спою песню «Мама». Наверное, это одна из главных причин, почему я приехал на Dream Fest. Мне очень хотелось исполнить эту песню именно в Азербайджане», — признался артист.

Говоря о работе с Севиль Алиевой, Пьеха не скрывал своего восхищения:

«Это был совершенно потрясающий опыт. Уровень культурного кода этих людей настолько высокий, что общаться и работать с ними невероятно легко. Все очень тонко, интеллигентно и по-настоящему талантливо», — заявил артист.

Музыкант рассказал, что работа над песней стала настоящим творческим диалогом. Он самостоятельно адаптировал текст на русский язык, стараясь сохранить настроение и глубину оригинального произведения.

«Мы записывали ее вместе, и вместе же дорабатывали текст. Это была очень живая, совместная работа. Русский текст я переводил сам. Спасибо огромное Азербайджану за этот проект», — сказал Стас Пьеха.

Певец тааже признался в том, что Баку уже успел занять особое место в его сердце. Совсем недавно он приезжал сюда всего на несколько дней и наконец осуществил давнюю мечту — неспешно прогуляться по узким улочкам Ичеришехер.