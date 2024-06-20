Главное событие летнего сезона выходит на финишную прямую. Лайн-ап международного опен-эйр фестиваля DREAM Fest продолжает пополняться новыми именами, сообщает #.

Накануне события организаторы фестиваля ответили на самые часто задаваемые вопросы.

DREAM Fest – это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения – все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города.

Фестиваль приобретает головокружительный размах, фан-зона увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом.

15 000 зрителей из разных стран соберутся на одном грандиозном музыкальном фестивале.

80% исполнителей – зарубежные артисты.

На сцене выступят Jony, а также Крейг Дэвид, Николь Шерзингер, EMIN, Jason Derulo, Artik&Asti, K-Maro, Outlandish и многие другие.

В рамках DREAM Fest 2024 организаторы фестиваля планируют заложить новые именные звезды на Sea Breeze Walk of Fame.

Каждый день фестиваля с 18:00 звезды будут блистать на красной дорожке, а зрители смогут увидеть все детали на экранах на сцене.

Помимо основной сцены будут установлены две сцены в VIP-зонах.

На каждый день фестиваля приобретается отдельный билет. Билеты продаются на сайте и в приложении iticket, а также во всех кассах города.

Каждый день фестиваля будет играть ди-джей, и каждый день будет заканчиваться традиционным для всех летних мероприятий Sea Breeze салютом.

Актуальный лайн-ап – на официальном аккаунте фестиваля @dream.musicfest