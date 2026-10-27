Сразу несколько китайских компаний отказались от сотрудничества с нападающим мадридского «Реала», капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе, после того как в сети было опубликовано видео, на котором футболист, видимо, пошутил о бывшем лидере Китая Мао Цзэдуне. Мбаппе был вынужден принести извинения за «необдуманные» высказывания об экс-лидере страны. Извинилось и руководство Ла Лиги — высшего дивизиона испанского футбола.
«Мой комментарий был необдуманным. Теперь я понимаю, что он задел многих людей — как в самом Китае, так и в китайских сообществах по всему миру. Приношу извинения всем, кого могли расстроить мои слова», — говорится в заявлении Мбаппе.
Распространившееся в сети видео — запись эфира французского ток-шоу The Bridge, гостем которого был Мбаппе. В разговоре с ведущими футболист отозвался о мемах, в которых его изображают диктатором. Мбаппе сказал, что больше всего его рассмешил тот мем, где его лицо наложено на портрет «какого-то парня — кажется, китайского диктатора».
«Я постоянно использую его в общении с друзьями», — сказал Мбаппе.
В эфире авторы программы показали этот мем. На картинке лицо самого футболиста наложено на изображение, напоминающее Мао Цзэдуна.
Мбаппе при этом не назвал Мао Цзэдуна по имени, а оригинальное видео этого выпуска ток-шоу The Bridge уже удалено с YouTube-канала программы, однако скриншоты успели разойтись в китайских социальных сетях.
В Китае любые шутки о Мао Цзэдуне считаются проявлением неуважения и остаются своего рода общественным табу.
«Наша компания решительно выступает против любого поведения, оскорбляющего национальные чувства, и придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобным действиям. Мы немедленно прекращаем любое сотрудничество с Килианом Мбаппе», — говорится в заявлении производителя напитков Dongpeng.
Контракт с Мбаппе разорвал и Mengniu, крупнейший в Китае производитель молочной продукции. «Mengniu решительно выступает против любых высказываний или действий, задевающих чувства китайского народа, и придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобным проявлениям», — заявили в компании.
Ситуацию прокомментировало даже Министерство иностранных дел Китая. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь заявил: «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Слова и действия, задевающие чувства китайского народа, закономерно встретят отпор со стороны всех слоев китайского общества».
Как сообщило во вторник китайское издание The Paper, государственная телекомпания CCTV решила приостановить трансляции матчей испанской Ла Лиги.
Ла Лига уже принесла свои извинения, отметив, что «глубоко сожалеет о том, что недавние высказывания Килиана Мбаппе вызвали недовольство среди китайских болельщиков».
До этого инцидента Мбаппе пользовался огромной популярностью среди китайских болельщиков: на его страницы в социальных сетях подписаны миллионы человек. В Китае Мбаппе ласково называют «Гуйгуй», что в переводе означает «черепаха». В сети Мбаппе часто сравнивают с одной из Черепашек-ниндзя. Футболист получил прозвище «черепашка» несколько лет назад с подачи бразильского футболиста Тиагу Силвы, который подарил Мбаппе маску Черепашки-ниндзя.
Во время чемпионата мира в Китае транслировалась реклама, в которой с помощью технологий искусственного интеллекта был создано изображение Мбаппе, пьющего спортивный напиток бренда Dongpeng.
После публикации видеоролика с высказыванием Мбаппе в сети быстро поднялась волна критики: пользователи осудили футболиста за то, что он «получает прибыль от китайского рынка, но при этом позволяет себе высказывания, оскорбляющие китайскую общественность».
Мао — ключевая политическая фигура для Китая в XX веке. Он возглавлял Коммунистическую партию Китая и был лидером страны — с момента провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году и вплоть до своей смерти в 1976-м. Мао Цзэдун инициировал такие масштабные кампании в Китае, как Большой скачок и Культурная революция, которые преобразовали экономику и общественный уклад страны, но при этом их проведение сопровождалось огромными жертвами — миллионы погибли от голода и репрессий.
За Мбаппе в футбольном мире давно закрепилось прозвище «диктатор» — из-за того влияния, которое он оказывает на процессы в футбольном клубе, а также из-за его способов решения конфликтных ситуаций.
Прозвище «диктатор» начали использовать болельщики в соцсетях после того, как в 2024 году Мбаппе пригрозил судом владельцу марсельской шашлычной за использование его имени в меню. Адвокат Мбаппе потребовал, чтобы имя футболиста было удалено из меню в течение недели.
Владельца шашлычной тогда поддержали в соцсетях, а в сети появились первые мемы, на которых Мбаппе изображен в образе китайского диктатора Мао Цзэдуна.
Следующая волна мемов про Мбаппе-«диктатора» последовала за увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» в январе этого года. Алонсо ушел из «Реала» на следующий день после поражения мадридского клуба в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны». После матча Хаби Алонсо пытался устроить чемпионский коридор для игроков «Барселоны», однако Мбаппе махнул рукой в сторону раздевалки и его одноклубники последовали за ним и ушли с поля.
Во время чемпионата мира в этом году французский футболист Усман Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту», таким образом намекнув на сравнение футболиста с африканским диктатором Мобуту Сесе Секо, правившим Демократической Республикой Конго на протяжении трех десятилетий.
В сентябре в интервью изданию France Football Мбаппе отметил, что многие из этих мемов носят безобидный характер, однако в некоторых случаях такие мемы, по словам футболиста, «свидетельствуют о недостатке у людей политической и человеческой зрелости».
«Есть и другая сторона — уже не такая смешная, ведь мы знаем, какой вред эти люди причиняли на протяжении всей истории. Сравнение с теми, кто убивает других или обрекает на страдания миллионы и миллионы людей… Не думаю, что я когда-либо совершал нечто подобное», — сказал Мбаппе. (bbc.com)