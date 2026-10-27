Ла Лига уже принесла свои извинения, отметив, что «глубоко сожалеет о том, что недавние высказывания Килиана Мбаппе вызвали недовольство среди китайских болельщиков».

До этого инцидента Мбаппе пользовался огромной популярностью среди китайских болельщиков: на его страницы в социальных сетях подписаны миллионы человек. В Китае Мбаппе ласково называют «Гуйгуй», что в переводе означает «черепаха». В сети Мбаппе часто сравнивают с одной из Черепашек-ниндзя. Футболист получил прозвище «черепашка» несколько лет назад с подачи бразильского футболиста Тиагу Силвы, который подарил Мбаппе маску Черепашки-ниндзя.

Во время чемпионата мира в Китае транслировалась реклама, в которой с помощью технологий искусственного интеллекта был создано изображение Мбаппе, пьющего спортивный напиток бренда Dongpeng.

После публикации видеоролика с высказыванием Мбаппе в сети быстро поднялась волна критики: пользователи осудили футболиста за то, что он «получает прибыль от китайского рынка, но при этом позволяет себе высказывания, оскорбляющие китайскую общественность».

Мао — ключевая политическая фигура для Китая в XX веке. Он возглавлял Коммунистическую партию Китая и был лидером страны — с момента провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году и вплоть до своей смерти в 1976-м. Мао Цзэдун инициировал такие масштабные кампании в Китае, как Большой скачок и Культурная революция, которые преобразовали экономику и общественный уклад страны, но при этом их проведение сопровождалось огромными жертвами — миллионы погибли от голода и репрессий.

За Мбаппе в футбольном мире давно закрепилось прозвище «диктатор» — из-за того влияния, которое он оказывает на процессы в футбольном клубе, а также из-за его способов решения конфликтных ситуаций.

Прозвище «диктатор» начали использовать болельщики в соцсетях после того, как в 2024 году Мбаппе пригрозил судом владельцу марсельской шашлычной за использование его имени в меню. Адвокат Мбаппе потребовал, чтобы имя футболиста было удалено из меню в течение недели.

Владельца шашлычной тогда поддержали в соцсетях, а в сети появились первые мемы, на которых Мбаппе изображен в образе китайского диктатора Мао Цзэдуна.

Следующая волна мемов про Мбаппе-«диктатора» последовала за увольнением Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» в январе этого года. Алонсо ушел из «Реала» на следующий день после поражения мадридского клуба в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны». После матча Хаби Алонсо пытался устроить чемпионский коридор для игроков «Барселоны», однако Мбаппе махнул рукой в сторону раздевалки и его одноклубники последовали за ним и ушли с поля.

Во время чемпионата мира в этом году французский футболист Усман Дембеле назвал Мбаппе «Мобуту», таким образом намекнув на сравнение футболиста с африканским диктатором Мобуту Сесе Секо, правившим Демократической Республикой Конго на протяжении трех десятилетий.

В сентябре в интервью изданию France Football Мбаппе отметил, что многие из этих мемов носят безобидный характер, однако в некоторых случаях такие мемы, по словам футболиста, «свидетельствуют о недостатке у людей политической и человеческой зрелости».