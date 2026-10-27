В отличие от проигравшего кандидата в президенты Флавиу Болсонару его партия признала поражение во втором туре выборов в Бразилии действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. «Мы признаем результаты президентских выборов, объявленные Высшим избирательным судом (TSE)», говорится в заявлении правая Либеральная партия Болсонару, опубликованном поздно вечером в понедельник, 26 октября.

По мнению руководства партии, поражение Болсонару во втором туре связано с расширением социальных выплат миллионам малообеспеченных семей со стороны правительства в ходе предвыборной кампании. Эти меры, считают в партии, поставили под сомнение справедливость избирательного процесса. Поэтому высказанные претензии к результатам выборов должны быть «должным образом рассмотрены в рамках сбалансированной и демократической политической дискуссии».

Согласно официальным итогам, Лула, которому во вторник исполнился 81 год, набрал 51,8% голосов во втором туре и обеспечил себе четвертый президентский срок. Болсонару получил 48,2%. Действующий президент опередил конкурента почти на 4,4 миллиона голосов. В первом туре в начале октября Флавиу Болсонару неожиданно одержал победу, а в последних опросах перед вторым туром также лидировал. После второго тура он сразу отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты выборов.

В опубликованном в понедельник видео в Instagram Болсонару заявил, что намерен обратиться в суд, чтобы добиться признания кандидатуры Лулы недействительной из-за «злоупотребления политической и экономической властью» во время предвыборной кампании. При этом он подчеркнул, что будет возглавлять оппозицию правительству Лулы. Однако победу соперника он прямо так и не признал.

В другом видео, опубликованном онлайн, Болсонару сообщил, что полиция потребовала от него сдать паспорт. Покидать страну ему запрещено. По его словам, решение было инициировано Верховным судом после высказывания его брата Эдуарду Болсонару, проживающего в США. За два дня до второго тура Эдуарду заявил, что если его брат не победит, то «ему следует покинуть страну».

Бразильская полиция расследует деятельность Флавиу Болсонару по подозрению в коррупции и отмывании денег, связанном с финансированием фильма о его отце. «У меня никогда не было намерений покидать страну. Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого фарса», — заявил Флавиу Болсонару. (DW)