Мадридский «Реал» объявит о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшие две недели, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, план руководства «Реала» состоит в том, чтобы формально заключить сделку с 25-летним французом и публично сообщить о ней до начала чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир стартует 14 июня.

Сейчас же «Реал» сосредоточен на финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон) с «Боруссией» Дортмунд.

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. (championat.com)