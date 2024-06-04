Дебют нападающего Килиана Мбаппе в составе мадридского «Реала» будет зависеть от продвижения сборной Франции на чемпионате Европы – 2024, сообщает Marca.

По сведениям источника, в случае если сборная Франции с Мбаппе в составе пройдёт в полуфинал Евро-2024, Килиан не поедет вместе с «Реалом» на турне в США. Его дебют за «Королевский клуб» в таком случае состоится не в игре 1-го тура испанской Примеры, а в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», который состоится 14 августа.

Напомним, 3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. (championat.com)