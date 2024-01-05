Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что 18-летний атакующий полузащитник «сливочных» Арда Гюлер, присоединившийся к команде минувшим летом, но на текущий момент не проведший ни одной игры в составе «Королевского клуба» из-за травм, может дебютировать в матче 1/16 Кубка Испании с «Арандиной», который состоится завтра, 6 января.

«Арда Гюлер чувствует себя лучше, он хорошо работает и также является кандидатом на попадание в стартовый состав на завтрашний матч», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, турецкий футболист получил травму мениска перед началом нынешнего сезона, от которой он восстановился в сентябре. Однако минувшей осенью Гюлер вновь получил повреждение, имевшее мышечный характер. (championat.com)