Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».

Команды сыграли вничью в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:1). «Горожане» подходили к этой игре в статусе чемпионов Англии.

«Исключительная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы.

Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами.

Мы показали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол. (sports.ru)