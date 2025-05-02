Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что возьмёт паузу в карьере после окончания контракта с «горожанами», рассчитанного до лета 2027 года.

«Я хочу, чтобы люди запомнили меня таким, каким они хотят меня видеть. После контракта с «Сити» я собираюсь взять паузу. Уверен в этом. Не знаю, уйду ли я на пенсию, но собираюсь сделать перерыв. Не знаю, каким хочу остаться в памяти людей.

Все тренеры хотят побеждать и оставить после себя что-то заметное. Считаю, что болельщикам «Барселоны», «Баварии» и «Сити» было интересно наблюдать за тем, как играют мои команды. Не думаю, что мы должны жить, думая, запомнят ли нас», — приводит слова Гвардиолы ESPN Brasil. (championat.com)