В Ереване неизвестные в ночь на вторник, 11 июня, напали на синагогу. Об этом сообщили представители еврейской общины Армении. На фотографиях, опубликованных в телеграм-каналах, видно разбитое камнем окно и осколки стёкол.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на религиозный центр с нанесением умышленного ущерба.

Сегодняшнее нападение на единственную синагогу в армянской столице четвёртое с октября прошлого года.

В израильских СМИ выражают обеспокоенность отсутствием реакции властей. В публикациях напоминают о случаях угроз раввинам и израильтянам в соцсетях. Злоумышленники, пытавшиеся поджечь здание, не найдены до сих пор. Армянские власти заявляли, что речь идет о туристе – гражданине России, но никаких данных по этому поводу не публиковали.