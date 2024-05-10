Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сравнил молодых людей, участвующих в протестах против закона об иноагентах, с убийцами Ильи Чавчавадзе.

«Когда 29-летний Гигла Бербичашвили застрелил 70-летнего Илью Чавчавадзе, он глубоко верил, что он – прогрессивный искренний молодой человек, а Илья Чавчавадзе – отсталый, непорядочный старик», — говорится в открытом письме Кобахидзе к молодежи.

Премьер добавил, что Бербичашвили и его сторонники были приверженцами «большевистской идеологии». Теперь же, по его словам, в Грузии ее сменила «псевдолиберальная идеология», которая «работает аналогичными методами».

«Она заставила молодых людей, прямо или косвенно следующих за коллективным «Национальным движением», поверить в то, что они являются примером искренности и прогрессивности в этой стране», — уверен Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала заявление премьера «большим позором».

«Какое-либо приравнивание молодежи к Бербичашвили было бы большим стыдом для любого человека. Когда эти слова принадлежат премьер-министру, это проявляет его как человека, уже перешедшего в другое измерение, и подтверждает отчуждение его правительства от собственного народа», — написала Зурабишвили в фейсбуке.

Она считает, что власти пренебрегают заветом Чавчавадзе «Отечество, язык, вера», хотя обвиняют в этом своих оппонентов. Зурабишвили напоминает, что Страстная неделя, Пасха и Светлая седмица прошли на фоне угроз со стороны правительственных чиновников; что правление начинается к любви к собственному народу и «отечеству»; что «язык ненависти никогда не был грузинским».

Илья Чавчавадзе – общественный деятель XIX века, который считается духовным отцом нации. Он заложил фундамент либерально-демократической идеологии в Грузии, а будущее своей страны видел только в Европе.

По сей день он является непререкаемым авторитетом для всех, кто называет себя патриотами Грузии.

На протяжении последнего века разные силы использовали наследие Чавчавадзе для проведения собственной повестки. В разные годы его имя пытались ассоциировать с национализмом и защитой традиций. Грузинская православная церковь провозгласила Чавчавадзе защитником православия. В 1967 году его канонизировали, как святого Илью Праведного. (newsgeorgia.ge)