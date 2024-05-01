Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета и в середине мая он будет принят парламентом, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе. В середине мая этот закон будет принят, а через несколько недель в парламенте будет преодолено вето президента, после чего закон вступит в силу», — сказал он.

По его словам, закон о «прозрачности иностранного влияния» очень прост — в нем написано лишь одно — ежегодно неправительственные организации должны обнародовать финансовую декларацию.

«Я не думаю, что Евросоюз или Венецианская комиссия могут быть против финансовой прозрачности неправительственных организаций», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что накануне полицейские при пресечении агрессивных действий у здания парламента действовали исключительно в рамках закона, согласно международным стандартам.

«Я не исключаю, что и сегодня на планируемой акции оппозиционных сил радикальные молодежные организации, финансируемые из-за рубежа, в количестве 200-300 человек предпримут попытку обострения ситуации. Могу с уверенностью сказать, что у них нет никакого ресурса добиться успеха», — сказал Кобахидзе.