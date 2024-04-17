Власти Грузии не откажутся от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику со стороны представителей других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента (против закона об иноагентах — прим. ТАСС). Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <…> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», — сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства еще раз отметил, что законопроект не отдалит Грузию от ЕС, а наоборот приблизит, так как прозрачность является главным приоритетом Европейского союза.