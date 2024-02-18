Модный показ в лондонском Британском музее на фоне хранящихся там мраморных скульптур афинского храма Парфенон оскорбляет эти шедевры жившего 2,5 тыс. лет назад древнегреческого скульптора и архитектора Фидия. Об этом говорится в заявлении министра культуры Греции Лины Мендони.

«Организовав показ мод в залах, где выставлены скульптуры Парфенона [с афинского Акрополя], Британский музей в очередной раз демонстрирует свое нулевое уважение к шедеврам Фидия. Руководители Британского музея опошляют и оскорбляют не только памятник, но и общечеловеческие ценности, которые он передает», — подчеркнула Мендони.

По словам главы Минкультуры, условия экспонирования и хранения скульптур в галерее Дювина (Duveen Gallery) Британского музея постоянно ухудшаются. «Настало время засиять в свете [столичной области] Аттики скульптурным шедеврам, которые были украдены и к которым крайне плохо относятся», — считает Мендони.

В 2021 году она уже возмущалась условиями хранения мраморных скульптур Парфенона в Британском музее, назвав их оскорбительными и угрожающими сохранности памятника. Мендони тогда прокомментировала опубликованные изданием The Art Newspaper Greece фотографии зала, где хранятся скульптуры Парфенона. По информации издания, сильные дожди, обрушившиеся на Лондон в конце июля того года, привели к подтоплению помещений Британского музея, где находится выставка скульптур Парфенона. Вся экспозиция тогда была закрыта на семь месяцев из-за локдауна и ремонтных работ.

В прошлом в Афинах неоднократно указывали на плохое состояние помещений Британского музея, где хранятся вывезенные из Греции ценности. В 2018 году греческие каналы показывали изображения капающей воды в галерее, где размещены скульптуры, которые были сняты с Парфенона лордом Элгином в начале ХIХ века.