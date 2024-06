На фестивале в Гластонбери выступила группа Voice of Baceprot. О ней стали писать многие мировые издания: дело в том, что все ее участницы исповедуют ислам и носят хиджаб, при этом играя рок.

Трое девушек начали играть рок еще в старшей школе, но тогда и подумать не могли, что войдут в историю, основав группу Voice of Baceprot. Впоследствии они стали первым коллективом из Индонезии, сыгравшем на фестивале в Гластонбери. Он проводится с 1970 года и считается «британским Вудстоком» — одним из главных музыкальных событий года в стране.

Фестиваль вывел популярность индонезиек на новый уровень. Раньше журналисты уже замечали их за «брошенный вызов гендерным и религиозным нормам», а некоторые известные рокеры хвалили их творчество. Например, гитарист группы Rage Against the Machine Том Морелло сказал, что смотрел одно из видео музыканток «десять раз подряд и был просто потрясен им».



В 2021 году Voice of Baceprot выпустила сингл God, Let Me (Please) to Play Music — сейчас это самая прослушиваемая композиция группы. Она стала ответом индонезиек на критику и непонимание в их сторону. Припев песни звучит так: «Я не преступница, я не враг, я просто хочу спеть песню, чтобы обнажить свою душу… Боже, позволь мне, пожалуйста, играть музыку».

Почти 90% населения Индонезии — мусульмане. Западная Ява, где девушки родились и выросли, относится к числу наиболее консервативных провинций. Среди распространенных там религиозных убеждений есть и то, которое запрещает женщинам музыку и пение. (BBC)