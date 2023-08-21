Заместитель главы Министерсва образования талибов (организация запрещена в России) Лутфулла Хайрхва заявил, что ведомство разрабатывает некий план, который позволит вернуть девушкам возможность учиться в университетах, передает Al-Jazeera.

Сроки завершения работы над планом пока неясны.

Ранее талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты в Афганистане. Об этом говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило Министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Отмечается, что ранее выданные лицензии будут считаться недействительными. Кроме того, женщинам в Афганистане запрещено посещать спортивные залы, парки и бани.