В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Как сообщает Report, мероприятие организовано в Бакинском дворце спорта.

В церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Федерации гандбола Азербайджана Орхан Аббасов и представитель Европейской федерации гандбола Штефан Лавгрен.

В своих выступлениях они отметили развитие гандбола в Азербайджане, выразили удовлетворение организацией в Баку чемпионата Европы. Гости пожелали командам успехов в соревнованиях.

После исполнения государственного гимна мероприятие продолжилось художественной частью.

Сборная Азербайджана U17 выйдет сегодня на первую встречу на континентальном первенстве. Матч сборной с Грузией начнется в 18: 30.

Отметим, что на континентальном чемпионате, который продлится до 13 августа, сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Словении, Литвы и Грузии будут бороться в группе А, а команды Испании, Израиля, Греции, Люксембурга и Фарерских островов — в группе В.