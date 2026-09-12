В Осло на 95-м году жизни умерла принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг. Об этом сообщила пресс-служба норвежского королевского дома. Астрид Мод Ингеборг была дочерью короля Норвегии Олафа V и старшей сестрой короля Харальда V.

Астрид родилась в 1932 году. После смерти матери в 1954 году в течение 14 лет исполняла обязанности первой леди государства, выступая на официальных мероприятиях и сопровождая короля и кронпринца в официальных визитах. Она играла эту роль до 1968 года, когда её брат, король Харальд V, женился, и первой леди стала его супруга королева Соня.

Астрид много занималась общественной и благотворительной деятельностью. Она была одной из президентов оргкомитета VI зимних Олимпийских игр в Осло, до конца жизни являлась председателем Мемориального фонда кронпринцессы Марты, патроном более 10 некоммерческих организаций, большинство из которых работают в области искусств и поддержки женщин.

Астрид Мод Ингеборг скончалась через две недели после смерти своего брата, короля Норвегии Харальда V. Последнее её публичное появление было на его похоронах. (svoboda.org)