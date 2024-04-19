Нефтяная промышленность будет развиваться несмотря на восстановление санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с трудящимися государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela S. A. (PDVSA), которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

«Ни блокада, ни санкции, ни лицензии не остановят добычу венесуэльской нефти, газа и венесуэльскую нефтехимическую промышленность», — указал Мадуро. Он считает, что «в течение семи лет Венесуэла будет развиваться и станет одним из главных производителей на мировом энергетическом рынке». «PDVSA не нуждается в лицензиях, чтобы развиваться, расти, и никто не остановит рост нашей главной энергетической индустрии», — подчеркнул Мадуро, касаясь решения США не продлевать срок действия генеральной лицензии номер 44, которая ослабляла санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Президент сообщил, что «США ровно год назад настояли на начале прямых, неофициальных, секретных переговоров с правительством Боливарианской Республики Венесуэла». Он указал, что в течение семи раундов переговоров в Катаре, Италии и Мексике обсуждались вопросы восстановления дипломатических отношений, проблемы миграции и отмены санкций. «На всех встречах мы выдвигали единственное требование — отменить без каких-либо условий все односторонние преступные меры, все санкции и блокаду венесуэльского общества», — отметил Мадуро. Он подчеркнул, что Венесуэла выполнила все положения заключенных с США соглашений. В то же время Вашингтон «не выполнил ни одного соглашения, прежде всего соглашение об отмене всех преступных санкций против венесуэльского общества и экономики», заявил президент.

Он подчеркнул, что «никто не остановит экономический рост Венесуэлы, восстановление благосостояния народа и развитие страны собственными силами». Мадуро сообщил, что в апреле в стадии подписания «находятся 20 контрактов стратегического альянса с новыми иностранными инвесторами», и подчеркнул, что Венесуэла «не нуждается в колониальной лицензии гринго».

Венесуэльский лидер предложил заключить национальный Акт независимости и суверенитета нефтяной промышленности Венесуэлы, который был подписан в завершение встречи с работниками PDVSA.