В Россию, несмотря на санкции, запрещающие поставку западной авиационной техники, попал новый пассажирский реактивный самолёт Airbus A320neo. Об этом сообщает The Insider. Первым о прилёте самолёта в Москву сообщил телеграм-канал «Авиационная Антресоль», заметивший, что 16 июня Airbus A320neo с серийным номером 8774 внезапно сменил номер регистрации, получил российский префикс и в тот же день прилетел из Маската (Оман) в Россию.

Самолёт, как сообщается, был выпущен в 2019 году и эксплуатировался как бизнес-джет. Владельцем самолёта стала North-West Air Company — это эксплуатант бизнес-джетов. Издание предполагает, что подлинный собственник самолёта может быть другим — «судя по всему, некто приобрел его в свой частный авиапарк».

The Insider также отмечает, что компания из Сан-Марино, которая ранее владела самолётом, вероятно, является подставной, и ранее через неё после начала войны уже попал один самолёт производства Airbus.

Прямого авиасообщения между Россией и странами Запада нет с февраля 2022 года — санкции предусматривают запрет на полёты российских воздушных судов в страны Запада и наоборот. Комании Boeing и Airbus приостановили поставки запчастей в Россию и прекратили техобслуживание и поддержку самолетов российских авиакомпаний. Большая часть флота российских авиакомпаний при этом состоит из самолётов Boeing и Airbus.