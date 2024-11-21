Российские авиаперевозчики по состоянию на середину ноября текущего года приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и А321neo, находящихся в их авиапарках, сообщила в четверг, 21 ноября, газета «Коммерсант». Это вызвано сложностями с техобслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney из-за санкций, введенных против России за развязанную ею войну против Украины.

По сведениям издания, в самой сложной ситуации оказалась S7: у нее припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от 3 до 7 лет. По словам двух источников «Коммерсанта», авиакомпания планирует экономить ресурсы двигателей этих самолетов до начала следующего высокого сезона, когда большая часть машин может снова вернуться в расписание. Два других источника издания утверждают, что ресурсы двигателей более чем 20 самолетов Airbus уже фактически исчерпаны.

Помимо парка S7 в России имеется еще 27 самолетов A320/А321neo, но большинство из них оснащены двигателями Leap французского производства. С ними ситуация чуть менее сложная, чем с Pratt & Whitney. (DW)