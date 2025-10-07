Самолёт A320 французской компании Airbus стал самым массовым пассажирским лайнером в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Cirium, передает snob.ru.

По данным аналитиков, общее число поставленных самолётов семейства A320, эксплуатирующихся с 1988 года, достигло 12 260 единиц. Таким образом, Airbus впервые обошла Boeing 737, удерживавший лидерство на протяжении нескольких десятилетий.

В компании Airbus отказались комментировать достижение. Эксперты отмечают, что этот результат стал символическим моментом в давнем соперничестве двух крупнейших авиастроителей мира.

Airbus входит в число ведущих мировых авиакосмических концернов. В её структуру входят подразделения Airbus SAS (пассажирские самолёты), Airbus Defence and Space (военно-космическое направление) и Airbus Helicopters (вертолёты).