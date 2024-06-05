Москва подтверждает готовность оказать поддержку примирению Еревана и Баку. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, российская сторона позитивно оценивает прошедшую 10-11 мая в Казахстане встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по выработке мирного договора.

«Ее проведение дало сторонам возможность продвинуться на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Сделан еще один важный шаг в этом направлении, – подчеркнул Галузин. – Москва уже дважды – в мае и июле 2023 года – принимала у себя раунды мирных переговоров между Баку и Ереваном. Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона».

Дипломат также дал высокую оценку роли Астаны, предоставившей площадку для армяно-азербайджанских контактов. «Важно, что такие встречи идут в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, предусматривающих, помимо заключения мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, делимитацию совместной границы, развитие контактов по линии гражданских обществ», – добавил Галузин.

Перед нами очередной пример попытки изобразить хорошую мину при плохой игре. Совершенно очевидно, что Россия никогда не была заинтересована в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Наоборот, она всегда подливала масла в его огонь. Так было и в период Первой Карабахской Войны. Можно вспомнить откровения тележурналиста Александра Невзорова о том, что на стороне Армении тогда воевали псковские десантники и иные российские военнослужащие.

Да и про позорную роль 366-го мотострелкового полка, который принимал участие в геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы, никто в Азербайджане не забыл. Как и про то, что после Первой Карабахской Войны шло активное накачивание Армении российским оружием. В этой связи напомню, что 2 апреля 1997 года на закрытом заседании Госдумы Лев Рохлин выступил с докладом по ситуации на Южном Кавказе, в ходе которого коснулся и проблемы незаконной передачи оружия Россией в некоторые соседние государства СНГ.

Он установил, что в Армению шло новое оружие, порой даже в заводской смазке, а по документам все списывалось по цене металлолома. Рохлин тогда во всеуслышание заявлял о том, о чем много лет буквально кричал Азербайджан – Россия вооружает одну из сторон конфликта, раздувая тем самым еще больший пожар на Южном Кавказе. По данным, которыми располагал Рохлин на момент своего доклада в Государственной думе, финансовые потери России в результате поставок в Армению составили около 1 млрд долларов.

Да и в последующие годы Россия оказывала политическую, экономическую, военную помощь Армении. Особенно в период, когда у руля Армении стояли два бывших карабахских сепаратиста Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Но и в ходе 44-дневной войны из России в Армению постоянно летали самолеты, полные оружия. Плюс, более 500 «вагнеровцев» принимали участие в 44-дневной войне на стороне Армении. И обо всем этом стоит напомнить Михаилу Галузину.

Неплохо было бы показать ему все то, что демонстрируется в Парке военных трофеев в Баку. Это исключительно российское оружие и военная техника. Включая обломки выпущенного армянами «Искандера-М», а также танки и БТР с буквами V и Z, которыми маркировали российскую военную технику, что вторгалась позже в Украину. Так что, как бы нас не пытались убедить в обратном разного рода российские пропагандисты, но победа Азербайджана в 44-дневной войне произошла вопреки планам России.

Точно также, вопреки ее планам, произошло полное восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате однодневной контртеррористической операции в сентябре прошлого года. И преждевременный вывод российских миротворцев из Карабахского экономического региона- это вовсе не жест доброй воли, а вынужденная мера. Потому, что России банально некого «защищать» в этом азербайджанском регионе. Да и недостаток военнослужащих и военной техники, в связи с войной против Украины, у России есть.

А еще, у России было желание, даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне, сохранить такую мину замедленного действия, как «статус Нагорного Карабаха». Эти планы РФ не реализовались. Более того, Азербайджан и Армения показали, что могут вполне обойтись без российского и какого-либо еще посредничества. И совершенно прав был помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, который интервью немецкой газете Berliner Zeitung напомнил, что Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения — кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP).

«Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников»,- подчеркнул Х.Гаджиев. И это правильно. Потому, что каждый посредник будет исходить исключительно из собственных интересов. Россия же, как это отчетливо увидел весь мир, неизлечимо больна имперскими амбициями. В России любят говорить, что у нее нет границ. Там часто и открыто ставят под сомнение суверенитет и независимость многих государств, начиная от Украины, Казахстана, стран Балтии, Молдовы и заканчивая даже Финляндией и Польшей. Так что, такой посредник Азербайджану не нужен. Как, предполагаю, и Армении. Наши страны близки к подписанию мирного договора не благодаря, а вопреки планам России.