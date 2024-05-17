Удешевление муки вызывает резонансные заявления о возможном падении цен на хлеб. По мнению иных аналитиков, такие процессы подстегивает и весенне-летнее падение спроса на хлебобулочную продукцию. Однако позиции по этому вопросу в экспертной среде расходятся.

К сведению читателей, производители муки понизили оптовые цены. Например, 50-килограммовый мешок подешевел в этом месяце, по грубым подсчетам, на 6 процентов. Цены упали с 26 – 28 манатов до 24 – 26 AZN, однако нашумевшее удешевление никак не отразилось на стоимости готовых изделий в розничной торговой сети. По сложившейся уже традиции, население ожидает падения цен на круглый заводской хлеб – ценник на выпечке по- прежнему не меньше 50-55 гяпиков.

Иные аналитики ожидают новой волны падения стоимости круглого хлеба на местных прилавках. На этот раз средний прайс заводского изделия может упасть еще на 5 гяпик, и в результате социальный хлеб будут предлагать за 50 гяпик. По мнению экономиста Халида Керимли, такое вполне возможно:

«Подобные ожидания вполне оправданы и логичны, — делится он. – Главным экспортером продовольственной пшеницы в нашу республику является Россия, а цены на этот злак в соседней стране сократились на 16 процентов за первый квартал нынешнего года. Только за март средний прайс на экспортируемую российскую пшеницу уменьшился на 9 процентов. Так что сегодня мы наблюдаем выраженный процесс понижения темпов прироста цен, вызванных пандемией коронавируса и прочими играющими на повышение процессами глобального уровня».

На самом деле котировки пшеницы падают не только в России, а тенденция принимает широкий размах. Правда, майские заморозки в соседней стране прямо сейчас играют на ценовой рост. РФ — крупнейший в мире поставщик пшеницы, и любые колебания цен на ее внутреннем рынке влияют на цены мировые. По данным мониторинга Российского зернового союза, за апрель первый показатель вырос на 5,5%, превысив 11,5 тыс. руб. за тонну. Котировки растут, потому что трейдеров пугают риски неурожая, пояснил директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Однако более емкий сравнительный анализ показывает – еще два года назад российская пшеница (FOB, порт Новороссийск) стоила свыше 400 долларов за тонну, а в марте прошлого года этот показатель превышал 300 долларов, поясняет Х. Керимли. По его свидетельству, первый месяц этой весны отметился сильным падением – тонна пшеницы предлагалась за 202 доллара. Если проще, стоимость пшеницы в соседней стране, снабжающей нашу республику урожаями хлеба, понизилась за два года двукратно. «С этой точки зрения, — говорит экономист, — ожидать понижения цен на местных хлебных прилавках было бы вполне естественно».

Касаясь последствий удешевления российской пшеницы его «коллега по цеху» председатель Центра либеральных экономистов Акифа Насирли тоже признает позитивные ценовые сдвиги на мировом и в частности российском экспортном рынке. По мнению эксперта, нынешний год оказался хлебным. «Все указывает на то, что в нынешнем году глобальные урожаи продовольственной пшеницы превысят годовой спрос на 20 процентов в том числе по причине расширения посевных площадей в Канаде и России. Последняя увеличит экспортное предложение почти двукратно – с 30-ти до 60 млн т. Вдобавок этому скажется и прошлогоднее превышение предложения над спросом, так что мировые цены снова пойдут на спад»

Эксперт полагает, что в такой ситуации, а также на фоне существенных налоговых льгот производителям (пшеницу освободили от НДС и целого ряда таможенных пошлин), правительство может, как и прежде, содействовать удешевлению хлеба. Хлеб в нашей республике не дешевый – цены на него в розничной сети за годы высокой инфляции выросли местами двукратно. Производители неизменно объясняли это подорожанием муки и услуг поставщиков ресурсов – электричества, газа и воды. Однако в сетевых магазинах почти всегда имеется и так называемый дешевый социальный хлеб, доступный малообеспеченным категориям граждан. Цены на него после третьей волны удешевления в прошлом году понизились с 60 до 55 гяпик. Ранее, в марте, стоимость социальной выпечки упала с 70 до 65, а в июне – с 65 до 60 гяпик. В целом же за прошлый год так называемый заводской хлеб стал дешевле на 21,4%.

Наряду с удешевлением потребители отмечают заметное падение качества этого хлеба, а по данным независимых СМИ, так называемая «социальная» выпечка готовится из фуражного зерна с добавлением небезвредной химии для придания ей «солидного» вида.