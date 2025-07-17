Наилучший способ быстрее прекратить войну в Украине – с помощью санкций лишить Россию нефтедолларов, что ударит по кошельку рядовых россиян и спровоцирует протесты, на которые Владимир Путин уже не сможет не обращать внимания. Дональд Трамп, которого, в отличие от российского лидера, волнует гибель людей, может закончить войну с помощью этой стратегии, поскольку одержимый властью Путин может остановить агрессию, если лишится поддержки народа. Такой подход предложил Владимир Зеленский в интервью консервативной газете New York Post.

50-дневный срок, который Трамп дал Путину для начала мирных переговоров, – лишь потеря времени, результатом будет больше смертей и разрушений, сказал Зеленский. Но он «очень благодарен», что Трамп, поняв, что Путин ему лгал о своем желании завершить войну, поддержал санкции. Президент США пригрозил ввести 100%-ные пошлины для стран, покупающих нефть у России, которая заработала на ее экспорте в 2024 году $192 млрд, по данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Экономические санкции – «гуманный», но мощный способ помочь завершить войну, считает Зеленский. По его мнению, падение нефтяных доходов подорвет доходы населения, что может привести к резкому падению популярности Путина в стране: «Люди боятся, что у них либо отберут деньги, либо посадят в тюрьму [если они выскажут свое мнение]. Но когда их увольняют с работы… потому что работодатель не выдерживает [ухудшения] в экономике, из-за которого все сокращается, тогда всегда происходит социальный взрыв». Поскольку Путину важнее всего сохранить власть, это сподвигнет его к прекращению боевых действий, сказал Зеленский.

Чем скорее Конгресс и президент США окажут давление на Путина с помощью санкций, тем лучше, добавил украинский президент: