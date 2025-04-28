США должны показать президенту РФ Владимиру Путину, что Америка может сделать из России и из него лично «корм для рыб», заявил сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди, комментируя ход переговоров по окончанию войны в Украине и продолжение российских ударов по гражданским объектам.

«Путин нарушил все обещания, которые он дал президенту Трампу. <…> Он проявил неуважение к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять господину Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб», — сказал Кеннеди в эфире Fox News. Чтобы принудить Россию к началу мирных переговоров, ее необходимо «сломить» и «задушить», добавил сенатор.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Путина остановить удары по Украине и сесть за стол переговоров. Глава Белого дома сказал также, что «сильно разочарован» ракетным обстрелом Киева в четверг, 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек, а еще 87 пострадали. (moscowtimes.ru)