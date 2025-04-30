Президент США Дональд Трамп мог бы стать следующим папой Римским, заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. «Он был бы по-настоящему «темной лошадкой» в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов», — написал Грэм в X.

Пост появился после того, как Трамп заявил репортерам у Белого дома, что хотел бы стать следующим главой католической Церкви. «Это был бы мой выбор номер один», — сказал он. Позже политик дал понять, что шутит. На вопрос, кого он видит новым понтификом, Трамп сказал, что у него нет каких-либо предпочтений, но упомянул архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана, отметив, что он «очень хорош». Между тем указанный священнослужитель не входит в список кандидатов на папский престол, в отличие от кардинала Джозефа Тобина — архиепископа Нью-Джерси, пишет Reuters. Пока среди понтификов не было ни одного гражданина США.

Тайный конклав для выбора нового духовного лидера 1,4 млрд католиков начнется 7 мая. Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане — первой после похорон папы Франциска 26 апреля. Процесс избрания проходит тайно и занимает от нескольких дней до многих недель. Общее число кардиналов 252, но только примерно 135 из них моложе 80 лет — они и будут участвовать в конклаве. Ключевым претендентом на пост понтифика называют 70-летнего итальянского кардинала Пьетро Паролина — нынешнего госсекретаря Ватикана.

88-летний Франциск, возглавлявший католическую Церковь с 2013 года, умер 21 апреля после перенесенной двусторонней пневмонии. Похороны понтифика проходили в соборе Святого Петра в Риме. Трамп также присутствовал на церемонии. Ранее политик был пресвитерианином. Однако во время президентской гонки в 2020 году он заявил, что больше не относит себя к этому направлению протестантизма и выбирает более широкую идентичность христианина вне деноминаций. (moscowtimes.ru)