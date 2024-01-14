14 января на датский престол взошел новый монарх — король Фредерик X. Его мать, 84-летняя королева Маргрете II, правила страной с 1972 года и неожиданно объявила об отречении две недели назад.

Как сообщает ТАСС, 31 декабря 2023 года датская королева Маргрете II обратилась с традиционным новогодним обращением к нации. В самом конце выступления она неожиданно сказала, что намерена отречься от престола. По словам Маргрете, она решила уйти на покой, когда восстанавливалась после хирургической операции.

Сыну датской королевы Фредерику — 55 лет, всю жизнь его готовили к тому, чтобы он взошел на датский престол.

Сын Фредерика и его австралийской супруги Мэри — Кристиан в свое время тоже унаследует датский престол, что гарантирует дальнейшее существование старейшей монархической династии в Европе. Всего у кронпринца Фредерика и его супруги четверо детей. Согласно опросам, 80 процентов датчан довольны своими монархами.