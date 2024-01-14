Правившая 52 года королева Дании Маргрете II отреклась от трона. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал Danmarks Radio.

Отречение состоялось на заседании Госсовета, в котором приняли участие члены правительства, королева, наследный принц и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Поставив подпись на документе, Маргрете автоматически сделала своего 55-летнего сына, наследного принца, новым монархом Дании Фредериком X. В Дании с 1660 года трон передают по наследству.

Маргрете после отречения заняла должность второго по очередности заместителя короля — регента.