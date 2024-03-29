Российские войска в ночь на 29 марта атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС, что могло привести к экологическим последствиям не только в Украине, но и в соседней Молдове, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине», — заявил Зеленский.

Запущенные в ГЭС ракеты были сбиты ПВО, сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк, водоснабжение в итоге не пострадало.

22 марта под обстрел попала Днепропетровская ГЭС — погиб водитель троллейбуса, который ехал по дамбе, но сама дамба уцелела.

Летом прошлого года тысячи людей в Херсонской области были вынуждены покинуть свои дома после того, как 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС — важнейшая дамба, сдерживающая 18 млрд кубометров воды в водохранилище на реке Днепр. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны Днепра. В ООН, оценивая последствия крушения плотины Каховского водохранилища, заявляли, что дефицит питьевой воды затронет 700 тысяч человек. Также в организации спрогнозировали снижение агроэкспорта, рост глобальных цен на продовольствие и сокращение его объемов в мире. (moscowtimes.ru)