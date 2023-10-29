В Азербайджане снова упали расценки на круглый или, так называемый, «социальный хлеб». Цена вопроса – 5 гяпиков. Ровно настолько подешевел заводской хлеб в сетях магазинов Bravo, Bazarstore, Araz, OBA, Rahat, Grandmart, Bolmart, Bizim market и многих других торговых точках.

Третья волна удешевления социального хлеба за этот год уронила стоимость 650- граммового заводского изделия с 60 до 55 гяпиков. До этого в марте круглая выпечка понизилась с 70 до 65, а в июне — с 65 до 60 гяпиков. Правительственные СМИ уже выступили с версией причин удешевления. За последние несколько месяцев цены на продовольственную пшеницу снизились на мировых рынках, пишет информагенство «Тренд».

По данным издания, подешевела пшеница в России и Казахстане, которые являются основными рынками импорта для Азербайджана. В октябре текущего года среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы составила 230,9 доллара, что примерно на 28 процентов ниже, чем в октябре 2022 года (320,4 доллара США). Согласно международным прогнозам, производство пшеницы в этом году увеличится. Со ссылкой на Государственную антимонопольную службу издание сообщает, что оптовые цены на муку тоже понизились. В октябре этого года оптовая стоимость 50-килограммового мешка муки стоит от 26,40 до 28,50 манатов. Это меньше, чем в октябре прошлого года – тогда она стоила от 40 до 40,15 манатов.

Особенно впечатляет на этом фоне заявление, что «цена на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируется не тарифами, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики и на основе цен на продовольственную пшеницу на мировом рынке (включая основные рынки импорта)». Сообщается также, что по закону спроса-предложения снижение оптовой цены на муку в стране отразилось и на цене хлеба.

Но остается без ответа главный вопрос: если это действительно так и цены рыночные, почему не падает стоимость всего остального хлебобулочного ассортимента прилавков? Неужели законы рынка действуют только на круглый хлеб, а как же все остальное изобилие форм и сортов?

Но обратимся к пшенице… Стоимость злака на мировых рынках снижается, а причина банальна – рекордные урожаи зерновых в России обвалили цены на мировых рынках. В Азербайджане между тем заговорили о подорожании муки и возможном повышении стоимости хлеба.

Основной импортер пшеницы в Азербайджан – Россия вовсе снизила цены в портах. По данным аналитического центра компании «Русагротранс», стоимость четвертого класса пшеницы (ее преимущественно завозят в Азербайджан) в глубоководных портах упала на 950 рублей ($9,77) от прошлой недели или до 15 000 – 15 200 рублей ($154.18) без учета НДС. На малой воде цены опустились до 12 400 ($127). Причиной новой волны падения цен аналитики центра называют высокое предложение – пшеницы так много, что покупатели решили остановиться на купленных объемах в рамках действующих контрактов.

На внутреннем российском рынке цены на «четверку» скатились в большинстве основных округов. На юге страны они упали до 12 500 – 13 000 рублей ($133). В Центральном округе стоимость снизилась незначительно – до 9 500 – 10 000 ($103 максимум). Исключением стали Поволжье и Сибирь. Фуражное зерно стоит от 8 000 до 8 500 (чуть больше $80). Причиной стало снижение качества зерна из-за длительных дождей, говорят российские аналитики. В то же время, в Центральном федеральном округе (ЦФО) и Поволжье, наоборот, ожидают сухую и тёплую погоду, которая должна способствовать высоким темпам как уборочных работ, так и озимого сева.

Одновременно ситуация на мировом рынке пшеницы развивалась в противоположном направлении. Он начал укрепляться в свете негативных прогнозов по мировому урожаю, представленных министерством сельского хозяйства США.

В такой ситуации появились сведения о подорожании муки, позже опровергнутые Государственным комитетом по антимонопольной политике. Вслед за СМИ местные эксперты также сообщили про незначительное повышение внутренних цен, связанное, на их взгляд, с известием про укрепление мировых. По словам А. Насирли, это обычное для местного рынка явление, когда местные бизнесмены, только услышав про повышение, тут же разгоняют цены на свои товары и услуги, хотя никаких объективных причин подорожания нет или же они только предвидятся в будущем.

В случае с мукой та же история – увидев некоторые колебания цен на мировых биржах, наши поставщики тоже оперативно переписывают ценники. Но такие ожидания беспочвенны, уверен экономист, потому что мировые рынки завалены злаком и дефицита пока еще не предвидится. Даже несмотря на падение урожайности у некоторых производителей, другие собрали рекордные урожаи. Только Россия, например, увеличила урожайность на 20 процентов за истекшие два года.

На российскую пшеницу традиционно приходится львиная доля нашего импорта. Поэтому падение цен на злак из соседней страны сопровождается удешевлением муки на нашем рынке. Пятидесятикилограммовый тюк опустился до 33 манатов, а стоимость так называемого социального хлеба занижают уже трижды в течение года. Однако цены на круглый хлеб в нашей стране все еще завышены, говорит в беседе с # А. Насирли. По его подсчетам, килограмм главного продукта на наших столах стоит манат, а должен предлагаться за половину этой цены. Ведь стоимость пшеницы к середине лета упала вдвое. По словам аналитика, муку на нашем рынке тоже продают дорого, а разница в цене между ней и пшеницей почти двукратная.

Удешевление хлеба в Азербайджане преподносят как следствие обвала цен на пшеницу в мире. Однако резонансное падение цен охватило лишь круглый, так называемый социальный хлеб. По некоторым данным, цены на него неофициально регулируются, а остальное разнообразие хлеба даже не думало дешеветь. Ведь кроме расходов на подешевевшую муку подорожали траты на все остальные ингредиенты хлеба, его замес, выпечку, рабочий персонал, поднялись в цене и транспортные расходы. Тарифы электроснабжения, газа и воды тоже не стояли на месте.

Поэтому поднявшись на пике дорожающих мировых цен местами почти вдвое, с удешевлением пшеницы хлеб в Азербайджане даже не думает падать в цене. В чем причина такого поведения цен — неизвестно. Обычно местные ведомства не вдаются в такие несущественные, на их взгляд, подробности, как стоимостная оценка текущих затрат на буханку, а бизнесмены про это не расскажут. Зато много интересного о качестве нашего хлеба можно услышать от покупателей. По словам пенсионерки Ирады Велиевой, в советские времена приезжающие к нам заграничные гости увозили с собой бакинский хлеб. Сейчас они его привозят, чтобы проживающие здесь родные вспомнили вкус и запах настоящего хлеба.