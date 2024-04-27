Американскую певицу Бритни Спирс обязали выплатить отцу Джейми Спирсу сумму в размере двух миллионов долларов в качестве судебных издержек по делу об опеке. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, накануне исполнительница официально урегулировала дело об опеке со стороны своего родителя. Несмотря на то, что звезда избавилась от опеки еще три года назад, судебное разбирательство закончилось только сейчас.

По решению суда Бритни Спирс ничего не получит от отца. Помимо этого, она должна будет покрыть его расходы на услуги адвокатов в размере более двух миллионов долларов. Отмечается, что певица пришла в ярость из-за решения инстанции.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

В декабре прошлого года Джейми Спирс перенес ампутацию ноги.