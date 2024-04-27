Двухпартийная группа сенаторов в США предупредила, что будет добиваться пересмотра грузино-американских отношений и введения санкций в отношении политического руководства страны в случае принятия закона об иноагентах.

Подписанное 14 сенаторами обращение к премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе публикует грузинская служба «Голоса Америки».

«Если этот закон будет принят, мы будем вынуждены способствовать изменению политики США в отношении Грузии, что может включать санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии или сдерживание ее евроатлантической траектории, пересмотр прямой финансовой помощи США и расширение визового запрета на въезд в США», — говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркивают, что подобные действия неизбежны, поскольку «этот закон превратит самых сильных партнеров Грузии – США и Европейский Союз – в злонамеренных игроков». Одновременно, добавляют они, грузинский народ получит «мощный сигнал о том, что его правительство больше не отражает его желания, активно подрывает его программу членства в ЕС и отказывается поддерживать свою конституцию».

Сенаторы подчеркивают, что инициатива об иноагентах «не отражает какой-либо закон США», как это утверждают в «Грузинской мечте». По их оценке, он направлен против помощи Запада и «будет использоваться для того, чтобы заставить замолчать гражданское общество и СМИ».

«Этот закон нацелен на гражданское общество, источник жизненной силы грузинской демократии, и, похоже, направлен на помощь со стороны Соединенных Штатов и Европы, которые вложили сотни миллионов долларов в поддержку суверенитета и демократического преобразования Грузии с момента ее отделения от Советского Союза в 1991 году», — сказано в заявлении.

В «Голосе Америки» назвали обращение «беспрецедентной нотой обеспокоенности». Журналисты отмечают, что письмо к Кобахидзе стало «самым резким» заявлением, когда-либо сделанным в Сенате по Грузии.

Обращение подписали сенаторы Джин Шахин, Джеймс Риш, Бен Кардин, Линдси Грэм, Крис Кунс, Дик Дурбин, Роджер Уикер, Ричард Блументал, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Шелдон Уайтхаус и Мартин Генрих.