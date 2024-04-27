Киев отказался продолжать мирные переговоры с Москвой после встречи в Стамбуле в 2022 году из-за того, что Россия выдвинула дополнительные условия для окончания войны, пишет Welt со ссылкой на проект соглашения. Среди них было требование сделать русский язык вторым официальным в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Издание раскрыло детали проекта соглашения от 15 апреля 2022 года. Из него следовало, что Москва и Киев были близки к заключению мира, поскольку договорились по основным моментам. Неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

В частности, споры вызвал вопрос о допустимом количестве личного состава и военной техники у украинской армии. Москва хотела ограничить численность ВСУ 85 тысячами человек, Киев настаивал на 250 тысячах. То же самое касалось танков (342 против 800), артиллерии (519 против 1900) и истребителей (102 против 160).

При этом Украина согласилась соблюдать нейтралитет, не вступая ни в какие военные союзы, включая НАТО; не впускать на свою территорию иностранные войска; не предоставлять инфраструктуру другим государствам и не участвовать с ними в военных учениях. Среди других согласованных пунктов был отказ от производства и приобретения ядерного оружия. Также Украина выразила готовность законодательно запретить понятия «фашизм», «нацизм» и «агрессивный национализм».

В свою очередь Россия была согласна на то, чтобы постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, Китай, США и Франция — предоставили Украине гарантии безопасности при условии их нераспространения на Крым и Севастополь. Однако в проекте отсутствовал консенсус по поводу Донбасса.

Газета The Wall Street Journal и журнал Foreign Affairs, в распоряжении которых также оказались проекты договора и предшествовавшего ему Стамбульского соглашения, ранее указывали, что вопрос о будущем сепаратистских регионов на востоке Украины в документах вообще не поднимался, обсуждать его предполагалось на личной встрече Зеленского и Путина.

В Кремле отрицают, что срыв подписания мирного соглашения в апреле 2022 года произошел по вине России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вина за это лежит на руководстве Великобритании. «Это было прямое давление со стороны Лондона, <…> все остальное — рассуждение», — заявил он РБК.

Путин неоднократно утверждал, что Украина парафировала Стамбульское соглашение, но выбросила его «на свалку истории» под давлением Запада. В частности, речь шла о вмешательстве тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия говорил, что тот посоветовал «ничего не подписывать» с Россией, добавив: «Давайте просто драться».

Сам Джонсон утверждал, что не запрещал Владимиру Зеленскому заключать мирное соглашение, а всего лишь выражал беспокойство по поводу содержания документа. Западные страны действительно не были готовы к тому, что им придется оказывать Украине поддержку войсками в случае повторного вторжения России, указывал Foreign Affairs.