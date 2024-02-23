В пятницу, 23 февраля, Израиль примет участие в переговорах в Париже с США, Катаром и Египтом касательно потенциального соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа, сообщает агентство Reuters.

Израильский военный кабинет одобрил отправку переговорщиков во главе с главой разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа в Париж в пятницу для переговоров по потенциальному соглашению об освобождении более 100 заложников, похищенных из Израиля в октябре, которые все еще удерживаются группировкой ХАМАС.

Источники агентства сообщили, что во встрече также примут участие директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что переговорщикам страны, ведущим переговоры об освобождении заложников, предоставляются расширенные полномочия.